Pacciani ’scarica’ la lista Sena Civitas

Il Polo Civico Siena perde un pezzo, se stamani il direttivo di Sena civitas dovesse decidere di uscire dopo l’aut aut posto ieri dal candidato sindaco Fabio Pacciani. La discussione è nata dall’annuncio di Sena civitas della candidatura di Marco Falorni, presidente del consiglio comunale e componente dell’attuale maggioranza, candidato con l’Udc alle politiche. Pacciani, che già aveva rigettato la prospettiva, nel pomeriggio ha convocato una conferenza stampa: "Sena Civitas aveva presentato la lista – ha affermato Pacciani – ora questa scelta cui siamo contrari perché in evidente antitesi con i princìpi e i valori con cui il Polo Civico si è formato". Falorni, ha aggiunto Pacciani, "è ancora presidente del consiglio comunale e capogruppo di un movimento a sostegno della giunta De Mossi, ciò rende completamente incompatibile il suo ingresso. Il nome di Falorni minerebbe tutto quanto ci siamo detti e abbiamo detto alla città fino a oggi e sarebbe l’ennesima manovra trasversale dalla quale abbiamo preso le distanze". Un aut aut al quale replica seccamente Claudio Marignani: "Tra i criteri che ci eravamo dati, c’era quello di non mettere bocca nelle liste degli altri.L’uscita di Pacciani è una contraddizione. Falorni è una persona di rispetto e aderisce ai canoni delle candidature". Ma c’è di più, per Marignani: "Nei giorni scorsi Falorni è stato contattato da un’altra lista del Polo civico, questo non creava problemi? Sono stupito da Pacciani".

O.P.