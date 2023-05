Otto punti in meno rispetto al primo turno

Alla fine ci dovremo accontentare di un senese su due, o poco più, alle urne. La proiezione basata sul dato di ieri (alle 23 aveva votato il 43,06 per cento, rispetto al 51,6 del primo turno) non lascia spazio a illusioni di un’affluenza più alta. Si ripete, più o meno, quanto successe anche nei due ballottaggi precedenti, quando l’affluenza tra primo e secondo turno calò: sensibilmente nel 2013, in maniera più contenuta ma sempre evidente nel 2018. C’è tempo ancora oggi fino alle 15 per presentarsi ai seggi, ma la storia insegna che nel secondo giorno di voto non si può invertire l’inerzia innescata nel primo, per giunta festivo. Dalle 15 tutto questo conterà relativamente, perché in breve si saprà chi, tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti, sarà la prima donna sindaco di Siena.