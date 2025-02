"Osservare e controllare" di Gabriele Bassi

Domani alle 17.30 nella Sala degli Intronati a Palazzo Patrizi Raffaele Camposano e Alessandro Orlandini dialogano con Gabriele Bassi sul suo ’Osservare e controllare. Una città nel fascismo italiano e la sua polizia’ (Unicopli, 2024), coordina Nicola Labanca. In che modo la pubblica sicurezza degli anni del fascismo fu una ’polizia del fascismo’? In che in misura le esigenze del regime si conciliarono con quelle di ordinario controllo sociale e tutela della sicurezza? Con riferimento alla provincia senese, questo studio indaga la prassi di polizia degli anni Trenta a partire dalle carte della questura e della prefettura e dei loro rapporti con gli Interni e le altre istituzioni preposte al controllo sociale e alla tutela dell’ordine pubblico.