Ossa umane ’dimenticate’ fra le tombe Incuria al cimitero rurale di Monastero

Non c’è rispetto nemmeno per i morti. La segnalazione odierna racconta l’incuria dei servizi cimiteriali di Siena: dopo le tante polemiche del passato intorno al Laterino, ora gli occhi sono puntati su un altro luogo di culto e custodia dei morti, il cimitero rurale di Monastero. Certo un cimitero rurale è un luogo dove la natura ha ancora il dominio, ma non è naturale e nemmeno accettabile trovare ossa umane abbandonate o che affiorano fra le sepolture. Questa la scena raccontata da un frequentatore, purtroppo abituale di questo luogo: il problema è stato segnalato alla polizia municipale che ha però rimandato ai servizi cimiteriali comunali. Una possibile spiegazione dell’accaduto è che nello spostamento di tombe – operazione possibile ogni dieci anni – qualche frammento osseo sia fuoriuscito e lasciato in giro: si tratta di una possibile spiegazione, non certamente una giustificazione. Si tratta di incuria e mancanza di rispetto. Qualche tempo fa nello stesso cimitero era stata segnalata la presenza di escrementi a ridosso delle tombe, dovuta probabilmente alla prassi di portare a passeggio il cane nell’area. Insomma, qualche attenzione in più anche un cimitero rurale la merita.