PoggiTen, la carica dei 600. Evento benefico per Anffas Alta Valdelsa

Presenze record per la nona edizione della PoggiTen. In 600 hanno preso parte nella mattinata di domenica alla popolare manifestazione – una passeggiata di 6 km, una corsa podistica di 10 km – organizzata dall’associazione dei Rioni di Poggibonsi e da Seven Life, palestra valdelsana. Una marea di magliette di colore rosso (i cromatismi richiamano ogni anno le tinte dei sette rioni, che nell’ultimo fine settimana del mese saranno impegnati nel Pigio) ha attraversato varie zone della città. Partenza dal Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale – è intervenuto il vice sindaco Fabio Carrozzino per l’amministrazione comunale, ente patrocinatore della PoggiTen – e la prosecuzione dell’itinerario in direzione delle località San Lucchese, Volponi, Pian dei Campi, quindi il percorso lungo una tranche della pista ciclabile e pedonale Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi. Poi l’approdo del gruppone, composto da persone di ogni età, anche estranee alla pratica agonistica, in via San Gimignano con direzione via Borgo Marturi, piazza Cavour, via della Repubblica, via Trieste e conclusione al Parco del Vallone con l’accoglienza dei partecipanti a cura dei volontari dei rioni. In testa la presidente dell’associazione, Martina Angiolini, visibilmente soddisfatta per un evento dagli importanti riscontri per i numeri e per i significati. La rassegna ha fin dalle origini un carattere solidale, a sostegno dei progetti per i giovani con disabilità che frequentano il Centro Anffas Alta Valdelsa. In questa occasione gli aspetti benefici si sono uniti al ricordo di Yuri Macchi, uomo di sport, scomparso nei mesi scorsi, sabato 1 febbraio, a soli cinquanta anni: "Dedichiamo a Yuri l’appuntamento – ha spiegato Gionatha Bartali, di Seven Life, prima dello start – tenendo sempre presente nei nostri cuori il suo impegno in palestra e il suo ruolo di apripista della PoggiTen, con la convinzione che da lassù ci segua ancora per lo svolgimento della gara e della camminata". Frasi toccanti pronunciate prima dello start, davanti anche ai familiari di Yuri, i genitori, la moglie e la figlioletta. Un modo, da parte di una comunità sportiva e non solo, di testimoniare la vicinanza a un amico colorando le strade di Poggibonsi, dalla parte monumentale alle campagne circostanti, al centro storico.