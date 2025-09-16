Azzurro Donna Forza Italia in piazza contro ogni forma di violenza

Dopo l’ampia partecipazione e il significativo riscontro ottenuto con il gazebo di Siena, Azzurro Donna Forza Italia, sotto la guida del segretario provinciale Nicoletta Cardin, annuncia un nuovo appuntamento ad Abbadia San Salvatore. L’iniziativa senese, dedicata alla presentazione del Piano Strategico Sanitario e alla sensibilizzazione sui benefici del peperoncino, ha registrato grande interesse da parte della cittadinanza, confermando la centralità dei temi proposti.

Alla luce di questo successo, l’appuntamento si rinnoverà ad Abbadia San Salvatore il giorno 19 settembre dalle 10 alle 12 presso Piazzetta XX Settembre.

Il gazebo avrà come tema: ’I violenti mettano fiori nelle loro mani’, un messaggio chiaro e determinato a favore della pace, del rispetto e del contrasto a ogni forma di violenza.

L’iniziativa, promossa con il coordinamento locale di Serena Romano, coordinatrice di Azzurro Donna Forza Italia per Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, costituirà un importante momento di ascolto, confronto e vicinanza con i cittadini, nel solco dell’impegno costante di Forza Italia e di Azzurro Donna per la promozione della salute, del benessere e della coesione sociale sul territorio.