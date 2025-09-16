Rivoluzione nei parcheggi. Adesso arriva EasyPark. La sosta si paga con l’app

A Colle è attivo da ieri il nuovo servizio per il pagamento della sosta tramite l’applicazione EasyPark. Il sistema consente di pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone, senza l’uso di monete o parcometri. L’applicazione, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, permette agli utenti di registrarsi e utilizzare il servizio. Una volta parcheggiata l’auto, è possibile impostare la durata della sosta, modificarla da remoto e pagare per il tempo effettivamente utilizzato. L’iniziativa, come ha annunciato l’amministrazione comunale, rientra nel percorso di digitalizzazione promosso dal Comune, che sta introducendo gradualmente nuovi strumenti tecnologici per facilitare la fruizione dei servizi pubblici. Nello scorso Consiglio comunale si è parlato di digitalizzare anche servizi come quello cimiteriale. Al di là delle intenzioni, l’obiettivo è ampliare le modalità di accesso, affiancando le opzioni digitali a quelle tradizionali, che restano attive. Il sistema EasyPark rappresenta quindi una modalità aggiuntiva per la gestione della sosta nei parcheggi a pagamento. La scelta di digitalizzare il servizio non comporta la dismissione dei metodi precedenti, che continueranno a essere disponibili. Il nuovo sistema è stato attivato in tutte le aree soggette a sosta a pagamento, ma non comporta variazioni nelle tariffe. Gli utenti potranno visualizzare le zone abilitate dall’applicazione, che consente anche di ricevere notifiche sull’imminente scadenza della sosta. Il servizio è disponibile per tutti gli automobilisti, residenti e non, non richiede l’uso di dispositivi aggiuntivi da esporre sul veicolo. Il controllo viene effettuato digitalmente dagli ausiliari alla sosta, tramite verifica della targa. Il Comune invita gli utenti a prendere visione delle istruzioni presenti sul sito ufficiale dell’amministrazione e sull’app stessa, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del servizio. La fase di avvio sarà monitorata dai tecnici incaricati, che verificheranno il corretto funzionamento del sistema e raccoglieranno eventuali segnalazioni da parte degli utenti. In caso di malfunzionamenti o dubbi, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare l’assistenza sull’applicazione EasyPark.