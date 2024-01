Ospedale operativo dopo black-out

Si sono conclusi nei tempi previsti, alle 11, i lavori sulla media tensione che hanno reso necessario lo stacco dell’alimentazione elettrica all’ospedale Le Scotte, ieri tra 3.30 e le 11.

Tutte le attività di switch sono state coordinate da una cabina di regia formata da un team interaziendale che ha monitorato in tempo reale le lavorazioni delle ditte coinvolte ed era pronto ad affrontare le eventuali criticità che si sarebbero potute registrare nell’intero ospedale. L’interruzione si è resa necessaria per bypassare una linea della media tensione che interferiva con l’area oggetto dei lavori del lotto Volano, allacciando la media tensione ad una nuova linea realizzata fra fine agosto e dicembre, oltre che ad effettuare gli interventi di manutenzione elettrica programmata previsti dalle norme.

L’attività chirurgica programmata di ieri, tra le 8 e le 11, è stata posticipata solo di orario e, quindi, svolta nel corso della giornata. L’attività ambulatoriale non effettuata è stata in larga parte già riprogrammata fra pochi giorni. La Direzione Aziendale ringrazia Estar per il supporto tecnico e tutte le ditte e gli altri soggetti che hanno partecipato ai lavori, per l’efficienza e la puntualità.