Orizzonti. Festival. Spettacoli

Il prossimo ’OrizzontiFestival’ di Chiusi è in programma dal 27 luglio all’3 agosto. Si tratta della 23ª edizione dell’evento organizzato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte e curato da Roberto Latini alla sua prima direzione artistica ufficiale. In tutto 44 appuntamenti, tra spettacoli, incontri e seminari, con l’obiettivo di creare una piattaforma di confronto sulla scena contemporanea. Il tema centrale, "Con gli occhi degli altri", guiderà la programmazione attraverso varie prove, performance e momenti di approfondimento in più spazi cittadini. In evidenza le "Serate d’onore" con la presenza di spettacoli non annunciati in precedenza, lasciando agli artisti libertà di scelta e offrendo al pubblico un’opportunità di scoprire o riscoprire il teatro contemporaneo di figure come Mariangela Gualtieri, Maria Paiato, Marco Baliani e altri. La Fondazione ricorda il suo bilancio positivo per l’anno 2024/2025, segnato da un’attenzione particolare all’offerta culturale e formativa rivolta a tutte le fasce di età: oltre 600 gli iscritti ai corsi, dei quali una parte significativa ha partecipato a laboratori, spettacoli e saggi, con un particolare successo delle iniziative nelle scuole primarie, coinvolgendo circa 315 bambini. La Scuola di Musica Aulos, al suo terzo anno di attività, ha visto coinvolti 64 allievi, con un incremento della partecipazione rispetto alle annate precedenti. "Abbiamo costruito una proposta che unisce formazione e spettacolo, portando i cittadini a vivere l’arte non solo come spettatori, ma come protagonisti", ha dichiarato Giannetto Marchettini, presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte. "Le attività della Fondazione si confermano un punto di riferimento, non solo per i cittadini di Chiusi, ma anche per le comunità limitrofe", ha detto Maura Talozzi, assessora al sociale del Comune di Chiusi.

