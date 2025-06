Riomanavola torna con 11 eventi. Spazio al teatro ’non solo prosa’

Undici appuntamenti, ad ingresso libero, da domenica fino a settembre. È la seconda edizione della rassegna di teatro ‘Riomanavola’, promossa dalla pro loco Rimazu&Manaea, in collaborazione con ‘Radici’, col patrocinio del Comune di Riomaggiore. Dopo il successo dello scorso anno, arriva la kermesse col nuovo sottotitolo ‘Non solo prosa’, in una proposta articolata (ogni tappa alle 21.30) con una visione più vasta del teatro, non solo prosa appunto, con rappresentazioni di circo contemporaneo, clownerie e acrobatica, teatro comico, teatro sociale, esperienze di laboratorio, improvvisazione teatrale, spettacolo musicale, rituali poetici. "Tutte le rappresentazioni avranno luogo in spazi all’aperto – spiega l’organizzatore Sandro Tore – sfruttando la bellezza naturale e architettonica dei luoghi, creando un connubio tra arte e paesaggio. È una offerta culturale popolare e vivace". Si inizia domenica in piazza Castello a Manarola (con replica il 25 giugno al Castello di Riomaggiore) con ‘L’istinto di narrare’, saggio di fine laboratorio ‘Leggere col corpo’ condotto da Sandro Tore. Poi il 20 giugno, in piazza Capellini a Manarola, il Teatro nelle Foglie con ‘La dolce follia’, protagonisti Nicolas Benincasa e Marta Finazzi. Al Castello di Riomaggiore, il 27 giugno il mentalista Francesco Busani con ‘Mind Cabaret’, poi i semplici ‘SognaTTori’, l’11 luglio in piazza Castello a Manarola, presentano ‘Il paese perfetto’, la regia di Maurizia Riccobaldi, con Anna Di Mauro, Antonella Tofani, Cinzia Malegni, Ilaria Cantini, Lorenzo Morra, Lorenzo Sansica, Maurizia Riccobaldi, Nives Rabá, Roberto Benvenuto e con Alessandro La Rosa, Lello Accardo.

In piazza del Vignaiolo, il 25 luglio, ecco Francesca Dietrich con ‘Summer Time’, mentre il 1° agosto al Castello di Riomaggiore, Officine Tok presenta ‘Seconda me’ di e con Elisabetta Dini, regia di Ines Cattabriga.

A Volastra il 5 agosto, in piazza della Chiesa, lo spettacolo d’improvvisazione dei Mirpò. Al Castello di Riomaggiore il 22 agosto, con ‘Sì Viaggiare’ e ‘Meriggiare - La musica e il paesaggio nella poesia di Eugenio Montale’, poesia e musica con Ilaria Biagini polistrumentista, Sandro Tore attore, Debora Tresanini soprano. Penultimo appuntamento in piazza Castello di Manarola il 29 agosto, Donatella Mei & friends in ‘Le allegre tardone di Shakespeare in ‘Willy, perché ci hai disegnato così?’’ regia di Mei, interprete con Annamaria De Santis, Ilaria Magi, Sergio Cammarota e Sabrina Menini. Si chiude il 5 settembre al castello di Riomaggiore con Teatro Luna Blu a presentare ‘No limits. Quando la disabilità diventa un’opportunità’, in collaborazione con l’associazione ‘Cultura autismo’. Info al 335 5219091 o [email protected].

Marco Magi