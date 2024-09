Omicidio del narghilè: domani tocca ai consulenti

Domani sarà il giorno dei consulenti per il processo dell’omicidio del narghilè a Terranuova. Si tratta di un consulto tecnico balistico e una valutazione medico legale. Braulio Pavel Martinez è accusato dalla Pm Francesca Eva di omicidio volontario: secondo l’accusa il 33enne di Perugia avrebbe colpito con il narghilè il connazionale Joel Ramirez Seipo per ucciderlo dopo la rissa che era scoppiata a Poggilupi. Era il primo ottobre di anno scorso quando un pezzo di vetro recisa la giugulare del domenicano. Morì silo posto.

Martinez venne individuato e arrestato pochi giorni dopo e da quasi un anno è in carcere a Perugia. Durante l’udienza preliminare il 25 luglio scorso i difensori hanno optato per il rito abbreviato. Prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna ma il processo avverrà senza dibattimento, solo sulle carte, cioè gli atti di indagine. La difesa dell’imputato sostiene che non Martinez non voleva uccidere il connazionale.