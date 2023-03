Omaggio a Morricone al Teatro del Popolo

Colle rende omaggio al genio immenso di Ennio Morricone, con il concerto spettacolo "InCanto di un mito" in programma il 24 marzo alle 21 al Teatro del Popolo. Un tributo alle colonne sonore del grande maestro ed anche un viaggio emozionale ideato e scritto dalla soprano Silvia Dolfi. La parte musicale sarà affidata ad un’orchestra dal vivo ed alla stessa Dolfi, che nella parte teatrale sarà affiancata in video da Luca Biagini, Roberto Chevalier, Marco Mete e Fabrizio Pucci, quattro tra i più celebri doppiatori italiani, e da ospiti speciali come Giuliano Montaldo, Leo Gullotta, Edda dell’Orso, Bruno Battisti d’Amario e Nello Salza. Biglietti in vendita sul sito ticketone.it e al botteghino il giorno dello spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21, dalle 19.30 senza il diritto di prevendita.