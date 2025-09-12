’Oltre i limiti’, viaggio in Italia

È previsto intorno alle 14.30 l’arrivo oggi in triciclo a Siena di Angelo Catanzaro, attivista e consigliere comunale di Torino, protagonista di un’impresa on the road che, partendo dalla sua città, toccherà sette tappe, Alessandria, Genova, La Spezia, Lucca, Siena, Bolsena e Roma per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. L’impresa è compiere 800 chilometri in sella a un triciclo a pedalata assistita da Torino fino a Roma: idea tanto semplice quanto potente alla base del progetto ’Oltre i Limiti’. Molto più di un viaggio, una vera e propria dichiarazione di intenti, l’azione concreta di chi crede che le barriere non siano solo fisiche, ma anche culturali, sociali e lavorative, e che possano essere abbattute, un passo alla volta, un chilometro dopo l’altro.

Protagonista dell’avventura appunto è Angelo Catanzaro, affetto da paralisi spastica, una forma di disabilità motoria. Il suo non è un viaggio in solitaria: chi vorrà potrà affiancarlo pedalando ’a ruota’ per condividere il percorso. Nel contesto di un’Italia ancora scarsamente inclusiva, dove quasi 7 persone con disabilità su 10 in età lavorativa non hanno un impiego, il progetto ’Oltre i Limiti’ vuole sensibilizzare l’opinione pubblica. Alle 16 è previsto un incontro alla Uil senese.