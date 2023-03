Oltre 200 richieste di riempimento

AdF, anche quest’anno, ha avvertito preventivamente l’utenza dell’impossibilità di utilizzare acqua potabile per le piscine nel periodo estivo, tenendo conto che, visto il perdurare dell’emergenza idrica, saranno probabilmente assunti sul territorio provvedimenti analoghi a quelli dello scorso anno, oltre ad altre possibili iniziative di carattere regionale e locale.

Come l’anno scorso, quindi, i riempimenti eo rabbocchi delle piscine a uso pubblico con acqua potabile autorizzati sono da effettuarsi entro il 31 maggio. AdF ha inviato lo scorso 15 febbraio apposita comunicazione a tutti i clienti che hanno presentato domanda nel 2022, per ricordare la scadenza dei termini il 12 maggio. Sono già pervenute oltre 204 richieste di riempimento di cui 181 concluse e di queste solo 9 non autorizzate.