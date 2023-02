Oltre 1500 bambini in maschera per il Carnevale a Poggibonsi

Ha dato buoni riscontri l’edizione della ripartenza del Carnevale dei Rioni a Poggibonsi. Più di 1.500 i bambini che hanno viaggiato sul trenino voluto per l’occasione degli organizzatori, che hanno fatto salire sullo speciale convoglio, per un giro nelle vie di Poggibonsi, anche i piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia Picchio Verde.

Per il resto, notevole partecipazione della gente durante gli eventi del fine settimana in piazza Fratelli Rosselli e anche nella giornata del martedì grasso grazie alle attività promosse dell’Associazione dei Rioni, che ha al vertice Martina Angiolini, in collaborazione con altri enti, Misericordia e Donatori di sangue Fratres di Poggibonsi, La Scossa di Colle di Val d’Elsa, e con il sostegno di aziende del territorio. "Le persone hanno ritrovato il desiderio di uscire e di divertirsi – si spiega dall’Associazione dei Rioni – così le presenze nel centro di Poggibonsi non sono mancate e siamo molto soddisfatti degli esiti". Tutto grazie agli allestimenti anche dei componenti delle singole realtà che formano l’universo dei Rioni, ovvero Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. L’attività dell’Associazione adesso va avanti senza soste, con gli altri appuntamenti in calendario.

Paolo Bartalini