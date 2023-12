Ok alle modifiche allo statuto sociale di Int.e.s.a Spa

Modifiche allo statuto sociale di Int.e.s.a Spa: la società per azioni ’Intercomunale Telecomunicazione Energia Servizi Acqua’ è una società a capitale interamente pubblico di cui il Comune detiene una quota azionaria pari al 15,85% del capitale sociale ed opera nei settori servizio energia, illuminazione pubblica, gestione del patrimonio immobiliare e gestione delle partecipazioni. A seguito del mutato orientamento, anche giurisprudenziale, sul tema della qualificazione delle società in controllo pubblico, Int.e.s.a Spa nell’assemblea del 1 agosto 2023 ha deliberato di riconoscere la società come “a controllo pubblico”, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare tutti gli adempimento conseguenti alla nova classificazione della società, in particolare alla revisione dello statuto.