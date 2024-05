Oggi Mociano,. Scompiglio c’è. Decano in Comune

Occhi al cielo oggi sperando che il meteo non faccia capricci. E che la pioggia, segnalata come possibile su alcuni siti, non costringa a far slittare l’appuntamento di Mociano. Dove a cavallo saranno tutti i giovanissimi e i fantini che devono farsi vedere, se si fa eccezione della monta di Scompiglio nella terza e nella quinta batteria.

Prima batteria (ore 15)

Uragana Bella (Betti), Enpire (Manca), King Rio (Bitti), benitos (Mula), Trikke (Chiavassa), Doctor Donald (Nieddu), Donrodrigo (Putzu), Brivido Sardo (Angioi)

Seconda batteria (ore 15,30)

Ardeglina (Nieddu), Zenios (Chiavassa), Canarinu (Mula), Compilation (Migheli), Diosu de Campeda (Betti), Comancio (A.Sanna), Carrasegare (Manca).

Terza batteria (ore 16)

Viso d’angelo (Piras), Duce (Puddu), Eschilo de Aighenta (Belloni), Veranu (Bitti), Esperance (Bartoletti), Cobalto da Clodia (Columbu), Diocleziano (Fabbri).

Quarta batteria (ore 16.30)

Epidemico (Puligheddu), Coca (Nieddu), Baila (Chiavassa), Cleofe (Manca), Bonitas (Betti), Tiepolo (Mannucci), Zinias (Mula).

Quinta batteria (ore 17)

Dovizia (Fabbri), Desiderata (Betti), Zeuri (Bartoletti), Acqua rossa (Columbu), Bim Bum Bam (Mula), Demoni (Puddu), Banzay (Chiavassa)

I prossimi appuntamenti

del calendario del Protocollo equino prevedono le seguenti giornate: martedì 14 maggio (corse a Monticiano), martedì 28 maggio (lavori a Mociano), martedì 4 giugno (lavori a Mociano).

Intanto ieri il decano dei capitani e il vice decano sono stati visti in Comune ma nessuna riunione con il sindaco, né con l’ufficio Palio Soltanto per una questione che riguarderebbe gli accrediti.