Oggi ‘Memorial Filippo Roncucci’. Il ricordo dell’imprenditore di Colle

Sono passati dieci anni, ma a Colle e anche molto più in là di Filippo Roncucci non si è dimenticato nessuno. Oggi presso l’Aviosuperficie Mensanello, come comunicato dall’associazione Aeronautica Mensanello, si sta svolgendo il ‘Memorial Filippo Roncucci’ in ricordo dell’imprenditore colligiano e pilota che perse la vita proprio lì 10 anni fa. Forte personalità, profondo inserimento nella vita sociale ed economica colligiana, grande generosità e simpatia travolgente, il pilota e imprenditore agricolo deceduto a 58 anni in un tragico incidente aereo sulla sua aviosuperficie di Mensanello il 28 settembre 2014, mentre stava pilotando il suo biplano insieme alla 42enne russa Irina Kostromskaya, anche lei deceduta nello schianto, ha lasciato una traccia profonda nella comunità cittadina e nei tantissimi che lo hanno conosciuto e stimato. Sono attesi in tanti per oggi con i propri aerei per ricordarlo e rendergli omaggio al primo ‘Memorial Filippo Roncucci’.

L’arrivo dei velivoli è previsto sulla stessa pista di volo dove avvenne la tragedia fra le 9 e le 11,30, a cui seguiranno la scopertura di una targa in memoria di Roncucci ed un pranzo in hangar, prima dell’apertura dell’aviosuperficie al pubblico alle 15, con attività di simulazioni, prove di volo e aereomodellissmo. Filippo Roncucci perse la vita in un incidente di volo con il suo biplano Pitt’s Model 12. All’aviosuperficie colligiana, anche dopo il tragico avvenimento, l’associazione Aeronautica Mensanello ha sempre portato avanti l’attività e la promozione del volo, seguendo la via tracciata da Roncucci negli anni precedenti; attualmente è infatti luogo di raduni di piloti VDS, gare di aeromodellismo a livello internazionale e attività legate al mondo del volo. Lui e l’avioclub Mensanello erano un punto di riferimento a livello internazionale per l’acrobazia aerea. Sono tanti i piloti acrobatici e non che hanno partecipato agli eventi organizzati dal 2011 al 2014 sull’aviosuperficie colligiana. Veri e propri raduni, durante i quali c’erano confronto e crescita, dove capitava che un giovane pilota potesse volare al fianco di campioni italiani e mondiali di acrobazia, imparando i segreti e arricchendosi di esperienze irripetibili. Sempre tutto in un clima di festa e amicizia, anche il nome stesso dei raduni, "Agrobazia - piloti in fattoria", richiamava alla goliardia e allo spirito totalmente amichevole dell’evento. Il Memorial si svolgerà con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa, gli amici, i soci dell’associazione ‘Aeronautica Mensanello’ e tanti piloti da tutta Italia, si troveranno all’aviosuperficie in loc. Pian dell’Olmino.

Lodovico Andreucci