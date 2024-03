Oggi la manifestazione per non dimenticare. Navalny e l’Ucraina

Oggi alle 17.30 in piazza Duomo una manifestazione promossa dal Partito Radicale per non dimenticare Aleksej Navalny e le vittime dello zar dittatore Putin e per non abbandonare l’Ucraina che sta facendo una dura guerra per libertà e la democrazia dell’Europa e di tutti paesi democratici. Alla manifestazione hanno aderito Azione, Italia Viva, Libdem, Più Europa ed Ecologisti progressisti, e la partecipazione è aperta a tutti coloro che credono nella libertà. "Appoggiare i dissidenti russi significa aiutare i russi verso la democrazia, e abbattere lo spietato tiranno Putin - scrive Giulia Simi –. Non ci sarà democrazia e libertà se la Russia non riuscà a fare questo cammino. Pensiamo che debba essere una manifestazione di gratitudine dei cittadini senesi per il coraggio delle migliaia di persone, che hanno sfidato Putin andando al funerale di Navalny, che molti pagheranno con l’arresto".