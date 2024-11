Oggi la Giornata mondiale dei poveri con il pranzo alla Santissima Annunziata

Oggi giornata speciale dedicata all’attenzione ai più fragili, a chi vive ai margini e ai più poveri. In occasione dell’VIII Giornata mondiale dei poveri che ha come tema "La preghiera del povero sale fino a Dio" l’Arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa- Montalcino, attraverso la Caritas diocesana e la Comunità Papa Giovanni XXIII, promuove, nella Chiesa della SS. Annunziata a Siena, alcuni momenti di profonda spiritualità e di condivisione. Alle ore 12 il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino presiederà in Duomo la Santa Messa in occasione dell’VIII Giornata mondiale dei poveri. Al termine della celebrazione, alle 13 verrà inaugurata la mostra “Amare sempre”, nell’àmbito delle iniziative per celebrare il centenario della nascita di Don Oreste Benzi. Al termine dell’inaugurazione si terrà, com’è ormai tradizione da alcuni anni, nella chiesa il pranzo di condivisione con i poveri organizzato dalla Caritas diocesana. "Quale giornata migliore – sottolinea il cardinale Paolo Lojudice - per ricordare don Benzi, se non quella mondiale dei poveri che lui tenne sempre vicino".