Oggi intervento in via Michelangelo. Utenze senz’acqua

Manutenzione sulla rete idrica in via Michelangelo: i lavori di AdF sono in programma oggi dalle 9 alle 13.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Michelangelo, strada dei Cappuccini, via della Pergola, via Emilio Gallori, via di Collinella, via Patrizio Fracassi, via Mario Pratesi, via Giuliotti e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 13.30 del giorno stesso. A chi ha lasciato ad AdF i propri contatti telefonici e l’indirizzo email vengono inviati messaggi sulle temporanee chiusure del flusso per le manutenzioni.