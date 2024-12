Oggi in programma un incontro a Firenze

Un nuovo atto per il tavolo istituzionale di Telco. Le componenti che seguono la vicenda si ritrovano oggi a Firenze in Regione per esaminare ancora la situazione dell’azienda, diffusa in più aree della Toscana e con una sede anche a Belvedere di Colle di Val d’Elsa con circa cinquanta addetti. Enti locali e organizzazioni sindacali affrontano dunque il quadro relativo a Telco, alla luce degli eventi dei mesi scorsi, compresi i ritardi evidenziati nel pagamento degli stipendi, che avevano determinato anche il ricorso a giorni di astensione dal lavoro da parte delle maestranze. Ostacoli poi superati e qualche passo in avanti è stato poi compiuto nella vertenza. La sigla Slc Cgil si è detta comunque decisa a continuare nei monitoraggi in merito al tipo di scenario che si è venuto a creare già dal periodo dell’estate.