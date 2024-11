Oggi e domani è ’K-contents’ a Unistrasi. Influenza e strategia della cultura coreana

Oggi e domani all’Università per Stranieri il Convegno internazionale di studi coreani, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, dal titolo ’K-contents - l’influenza e la strategia della K-culture’, organizzato dal Centro di ricerche e studi coreani Yun Dongju dell’Ateneo, diretto dalla professoressa Imsuk Jung. Parteciperanno esperti di studi coreani dall’Italia e dalla Corea per confrontarsi sui lavori di ricerca condotti e creare una rete di conoscenze utile a consolidare il curriculum di studi coreani dell’ateneo. Le giornate di studio saranno suddivise in varie sezioni: K-literature (diffusione dei testi letterari coreani in Italia), K-food (la cultura culinaria nei media), K-drama/film (fenomeni globali come Squid game, Parasite), K-pop (la forte ascesa di gruppi musicali come BTS a livello mondiale e il ritorno della musica tradizionale coreana), K-trade (Kotra di Milano), K-art (arte coreana moderna e contemporanea presente alla Biennale di Venezia), K-publishing e altro. All’interno del Convegno, oggi alle 17 nell’auditorium di via Pispini 1, si svolgerà uno spettacolo di danze e musica tradizionale coreana, aperto alla cittadinanza.