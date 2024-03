Oggi c’è la ‘Granfondo della Vernaccia’. Partenza prevista alle 9 da piazza Duomo

E’ il giorno della Granfondo della Vernaccia Pronti via da piazza Duomo alle 9 di questa mattina per circa quattrocento ciclomotori, fra donne e uomini venuti da tutta Italia per questa ‘festa’ sulle le strade della Valdelsa senese e fiorentina. La Granfondo abbinata alla storica Coppa Martiri Montemaggio. Un evento , quello della Granfondo, che parte da lontano, promosso e organizzato con pazienza certosina dal Gruppo Ciclistico Amatori San Gimignano del presidente Marino Demi con il suo gruppo di lavoro e la stretta collaborazione di Paolo Marrucci che della Granfondo della Vernaccia e Coppa Martiri ne conosce ogni pagina, ogni chilometro come è stato (e lo è) uno dei padri di questa manifestazione delle due ruote. Ospite d’onore per questo evento una speciale "madrina" la famosa ciclista di origine russa Edita Punciskate in sella fino al 2010 dopo aver conquistato il Tour nel ’98, il mondiale nel ’99 e due volte il giro d’Italia 2006-07 e quello del popolare già professionista di casa nostra Daniele Righi.

Romano Francardelli