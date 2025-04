Oggi “Caccia al rifiuto“ aperta a tutti

Arriva a Sarteano una giornata dedicata alla cura del territorio: oggi si terrà la Giornata ecologica – Caccia al rifiuto, un’iniziativa promossa dalla squadra di caccia al cinghiale “La rosa canina”, in collaborazione con il Comune di Sarteano e Atc Siena.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini e volontari, prende il via alle 8 con il ritrovo presso la località La Cava. Da lì, i partecipanti saranno suddivisi in squadre e partiranno per la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di ripulire alcune aree del territorio comunale, in particolare le strade provinciali di accesso al paese, a volte soggette all’abbandono di rifiuti.

"Quella di oggi – si annuncia nel comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale – sarà dunque una giornata all’insegna di un obiettivo concreto per la cura del nostro ambiente, oltre a rappresentare un’occasione per rafforzare il senso civico e il rispetto del bene comune, in un clima di partecipazione e collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni del territorio. Il Comune di Sarteano ringrazia anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alla giornata e invita la cittadinanza a partecipare numerosa per contribuire insieme alla bellezza e alla sostenibilità del proprio territorio". Una bella opportunità per contribuire in modo fattivo alla salvaguardia delle bellezze del territorio, troppo spesso deturpate da chi invece veste i panni dell’incivilità.