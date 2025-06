Oggi alle 19 sarà presentato il drappellone

Giornata intensa di avvicinamento al Palio con il secondo atto ufficiale, dopo l’estrazione a sorte di fine maggio. Alle ore 19, nel Cortile del Podestà, presentazione del drappellone di Riccardo Manganelli. Interventi del sindaco Nicoletta Fabio (foto) e di Giovanni Mazzini, storico e funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Siena. La presentazione, come ormai consuetudine, sarà preceduta dallo squillo solenne delle chiarine.

Nel corso della cerimonia verrà presentato dal direttore dell’Archivio di Stato di Siena, Cinzia Cardinali, il Masgalano 2025 realizzato dall’artista Laura Brocchi e offerto dell’Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’Associazione Palcaioli Senesi. Da quel momento la carriera di luglio 2025 avrà una immagine concreta, quella del drappellone realizzato dall’artista Riccardo Manganelli.

La magia, la bellezza del Palio passa dunque da qui, in questo caso dall’opera di questo poliedrico artista, che nella sua carriera ha curato illustrazioni di manifesti, periodici e opere pittoriche. Ha illustrato graphic novel come "Roy il pittore che odiò Siena" di Andrea Friscelli e polizieschi come "La giarrettiera" e "Il trionfo della morte". E’ stato segnalato al VI concorso Internazionale "il corto e l’illustrazione 2009". Conosciuto ed apprezzato per la sua particolare interpretazione della realtà, i contradaioli si aspettano da lui un’opera allo stesso tempo innovativa e tradizionale. Manganelli certamente non li deluderà.

Ma. Bi.