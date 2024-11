"Nuovo vertice dell’Asl Toscana Sud est. Giani ha risposto alla lettera dei sindaci?"

Interrogazione del centrodestra in Consiglio regionale sul futuro dell’Asl Toscana Sud Est. "Venti giorni fa i sindaci dei Comuni dell’Asl sud-est hanno scritto al governatore Giani per chiedere di essere coinvolti nella scelta del futuro direttore generale dell’Azienda. Come è noto Antonio D’Urso si è dimesso prima della scadenza dell’incarico perché ha ricevuto una migliore offerta dalla provincia autonoma di Trento – scrivono Diego Petrucci (FdI), Marco Casucci (Lega), Marco Stella (FI) e Andrea Ulmi (gruppo misto) –. Le sfide dei servizi socio-sanitari sono numerose, il territorio dell’Asl Sud-Est è il più vasto e ha delle importanti peculiarità di cui tener conto, come l’altissimo afflusso di turisti in alcune stagioni dell’anno. Bene hanno fatto i primi cittadini a richiedere un confronto con il presidente di Regione e a pretendere che la scelta non sia né dirigistica né dettata da esigenze diverse dall’alta professionalità del futuro direttore. Abbiamo quindi presentato un’interrogazione per sapere se il governatore abbia avviato l’interlocuzione con gli enti locali. Le dimissioni di D’Urso possono essere un’opportunità per cambiare passo nella gestione dei vertici della sanità toscana".