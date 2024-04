Nuovo sito per il Comune di Siena. Pagine semplici, accessibili e collegate

Dal 10 aprile sarà online il nuovo sito del Comune di Siena. Gli aggiornamenti al portale dell’amministrazione offriranno al cittadino una navigazione uniforme e in linea con il nuovo modello di siti per le pubbliche amministrazioni promosso dall’Agenzia per l’Italia digitale. "L’obiettivo – sottolinea l’assessore ai servizi informatici Giuseppe Giordano – è mettere sempre al centro il cittadino, con strumenti semplici, accessibili, inclusivi. Arriviamo così ad un portale con una homepage più pulita, menù più semplici, dati strutturati e maggiormente accessibili". La realizzazione del nuovo sito è avvenuta secondo il progetto ’Designers Italia’, supervisionato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Designers Italia si basa sul contributo di designer e professionisti interni ed esterni alla pubblica amministrazione. Nel nuovo sito del Comune la categorizzazione dinamica dei contenuti permette l’interoperabilità fra ogni pagina del sito, migliorando sia la parte gestionale per gli operatori, sia le ricerche intelligenti per collegare i contenuti rilevanti fra di loro. La revisione del sito è stata finanziata dal Pnrr per un importo pari a 328.160 euro.