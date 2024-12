Nuovo parcheggio. Battesimo in Pescaia per la struttura ex Monte dei Paschi

È un’iniziativa che parte da un duplice obiettivo: fornire 238 posti auto in più a ridosso del centro, di cui 40 destinati ai residenti Aru, recuperare a un’uso pubblico una parte del parcheggio che una volta fu a servizio del centro elettronico del Monte dei Paschi, ora dismesso quasi per intero se si esclude la presenza di una parte del Ced aziendale. Ma quel grande parcheggio cui si accede da via Martiri Caserma Lamarmora, di fianco alle Fonti di Pescaia, era di fatto deserto. Ora l’amministrazione comunale, tramite la partecipata Sigerico, l’ha recuperato e da qualche giorno messo in funzione, con l’uscita in via Ricasoli che di fatto porta i fruitori a due passi da porta Camollia.

"È una soluzione nuova e aggiuntiva – afferma Concettina Graziadio, presidente di Sigerico – che agevola l’accesso alla città: è una sosta comoda che torna di grande aiuto sia all’amministrazione sia alla viabilità. Per noi è stata una sfida avvincente in risposta alla richiesta di parcheggi in città e speriamo che possa essere un servizio apprezzato da tutti i cittadini. Stiamo facendo tante valutazioni per ottimizzare e sfruttare al meglio quelle che sono le aree attualmente inutilizzate. Le procedure sono lunghe, ma stiamo lavorando per dare sempre nuovi servizi a una città che merita".

Presenti all’inaugurazione anche gli esponenti dell’amministrazione, il vicesindaco Michele Capitani, assessore all’urbanistica, ed Enrico Tucci, assessore comunale alla mobilità e ai trasporti. "Questo parcheggio – ha detto Capitani – è un esempio di rigenerazione urbana a cui questa amministrazione sta lavorando con grande impegno, ne è un esempio fra gli altri l’accordo firmato con l’Agenzia del Demanio. Vogliamo proseguire in questo progetto di recupero di spazi importanti della città e metterli di nuovo a disposizione della comunità. In questo caso, il Comune ha messo insieme Banca Mps, che ringraziamo per la disponibilità, e Sigerico, che ha svolto in pochissimo tempo i lavori di adeguamento necessari per rendere fruibile la struttura. Vogliamo portare avanti altre soluzioni, attese da anni, per migliorare la sosta e per porre rimedio a una cronica lacuna".

E l’assessore Tucci ha annunciato: "L’obiettivo, tramite questa struttura, è quello, più ampio, di decongestionare la zona e razionalizzare mobilità e sosta. Si tratta di valutazioni e progetti in linea con quelli relativi alla lotta all’abusivismo all’interno della Zona a traffico limitato che abbiamo già avviato, restituendo di fatto al centro storico piazze e spazi prestigiosi. L’attivazione di questa struttura mette oltre duecento posti auto a disposizione dei residenti e dei nostri ospiti, in quanto la posizione la rende fruibile anche come approdo al centro storico per una visita della città".

Il parcheggio, aperto 24 ore su 24, offre un totale di 238 posti auto, di cui 40 dedicati agli stalli Aru. Il pagamento, informa Sigerico, "è semplice e uniforme grazie all’integrazione con il sistema SostaPay, che consente di gestire la sosta con le stesse condizioni e modalità applicate nelle altre strutture della città".