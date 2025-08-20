Nuovo asilo nido in via Aretina: "Risposta concreta alle famiglie"

Un nuovo asilo nido alle porte della città, nel parco Enzo Tortora in via Aretina, la cui intitolazione fu varata a inizio 2023. La giunta ha recepito ieri il decreto del ministero dell’Istruzione, con il quale si destina a questo intervento 1,44 milioni di euro, cui si uniscono risorse comunali per 1,56 milioni per arrivare alla quota dei 3 milioni necessaria all’operazione.

"Questo risultato – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Lorenzo Loré – ci permette di dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, realizzando un servizio educativo moderno e accessibile che sarà un punto di riferimento per la comunità. È un investimento che guarda al futuro della città e alla qualità della vita dei suoi cittadini più piccoli".

Il decreto ministeriale inserisce il Comune fra i beneficiari di fondi Pnrr per realizzare strutture da destinare ad asili nido. Il provvedimento ministeriale ha disposto, infatti, lo scorrimento della graduatoria degli enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento nell’àmbito dell’avviso pubblico del 15 maggio 2024, finalizzato alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Grazie a questo aggiornamento, il Comune di Siena è stato inserito tra i beneficiari e ha dunque ottenuto un contributo di 1 milione e 440 mila euro a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

L’intervento riguarda la costruzione di un nuovo edificio per asilo nido in via Aretina, all’interno del parco Enzo Tortora e a ridosso delle mura cittadine, in un’area caratterizzata da un’alta domanda di servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie residenti nel centro storico.

L’intitolazione del parco avvenne a inizio 2023, presenti il sindaco Luigi De Mossi, l’assessore all’urbanistica Michele Capitani e, tra gli altri, Giulia Simi, storica militante radicale scomparsa due giorni fa, che aveva sostenuto e condiviso le battaglie di Tortora.