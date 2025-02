Nuovi punti d’accesso a Colle. Lavori alla rotatoria di ’Casabassa’ e al parcheggio della Fornacina

Grandi passi nelle opere pubbliche. La prima notizia è l’inizio, a breve, dei lavori della rotatoria di ‘Casabassa’, la seconda riguarda invece la previsione di una progettazione per creare un accesso dal parcheggio della Fornacina a via dell’Amore. La rotatoria di viale dei Mille, dopo un’attesa lunga 25 anni, sarà realizzata. "Sono partite le procedure di gara per la rotatoria di Casabassa e l’asfaltatura di via dei Mille – afferma Marco Speranza, vicesindaco di Colle con delega alle Opere Pubbliche –. Nel 2025 avremo la rotatoria di Casabassa".

Per quanto riguarda, invece, un futuro accesso meccanizzato tra Fornacina e via dell’Amore, è stato recentemente affidato l’incarico. La previsione è quella di un progetto strategico per il collegamento tra uno dei parcheggi più utilizzati di Colle Alta e una delle vie parallele a via Gracco del Secco. Si parla anche di un piano per il turismo e la mobilità.

"La progettazione di un’opera di collegamento con accesso meccanizzato tra il parcheggio della Fornacina e via dell’Amore – afferma Speranza – rappresenta una svolta cruciale per la mobilità e l’accessibilità in una delle aree più iconiche della nostra città". Il parcheggio della Fornacina rappresenta una risorsa importante, ma la mancanza di collegamenti diretti rende complesso l’utilizzo da parte di chi visita la zona. La possibilità è quella di un accesso e come confermato dall’amministrazione comunale, anche in consiglio, è stata affidata la progettazione di questo accesso.

"L’idea del collegamento meccanizzato nasce proprio per superare questi ostacoli – continua Speranza –. Il progetto dovrà prevedere un rapido spostamento tra il parcheggio e l’ingresso al Borgo. Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, questa soluzione permetterà di offrire un’esperienza unica. Chi utilizzerà il nuovo accesso sarà sicuramente facilitato, anche perché si tratta di un’operazione di abbattimento delle barriere architettoniche".

Tornando alla rotatoria, il progetto di riqualificazione è atteso e richiesto a gran voce dalla comunità. Indubbiamente trasformerà un punto critico della viabilità cittadina in un’opera moderna ed efficiente". La rotatoria, situata in una delle arterie più trafficate della città, non era solo un simbolo del degrado urbano, ma anche un nodo complesso per la sicurezza stradale. La mancanza di manutenzione e la struttura obsoleta rendevano difficoltoso il transito, aumentando il rischio di incidenti e creando disagi quotidiani a residenti e pendolari. Si spera che entro la fine del 2025 non sarà più cosi.

Lodovico Andreucci