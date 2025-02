Nuovi dossi pedonali. Chiesta una verifica

Continuano a far discutere i nuovi attraversamenti rialzati a Colle. Questi sono stati al centro anche di una discussione in consiglio comunale. Andando con ordine: negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale di Colle ha avviato un importante progetto per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. Sostanzialmente si tratta di 7 nuovi dossi: in Via Diaz (nei pressi della pasticceria) in Viale dei Mille (vicino le scuole), al Ponte di Spugna, due nella strada di Selvamaggio ed altri due nella zona industriale di San Marziale. L’obiettivo principale, come dichiarato dallo stesso vice sindaco Marco Speranza, è quello di migliorare la sicurezza stradale, riducendo la velocità dei veicoli nei punti critici e garantendo una maggiore tutela per i pedoni. Inoltre come ha sottolineato il sindaco Piero Pii si tratta di una richiesta dei cittadini riscontrata durante la campagna elettorale. Il consigliere comunale Michele Cortazzo ha portato nell’ultimo consiglio una mozione per la verifica dell’altezza degli attraversamenti pedonali realizzati in viale dei Mille ed in località San Marziale e sul territorio comunale in genere. "Riteniamo – aveva affermato Cortazzo in consiglio – che l’attività dell’Amministrazione vada assolutamente apprezzata, riteniamo le opere importanti per cercare di abbassare la velocità e rendere sicuro l’attraversamento pedonale. Abbiamo tuttavia ricevuto diffusa e sentita esigenza di controllare l’altezza soprattutto di alcuni di questi attraversamenti pedonali". A rispondere direttamente il sindaco. "Confermo che voteremo la mozione proposta alla luce di alcune valutazioni del consigliere – afferma Pii –. Inoltre, è già stato attivato il lavoro degli uffici competenti per la verifica puntuale di quanto previsto dalla mozione".

Lodovico Andreucci