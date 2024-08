Nuove regole per gli Ncc. Spazi per la sosta a tempo: "Centro più accessibile"

"Un tentativo di regolamentare la presenza dei van Ncc, noleggio con conducente, tutelando la mobilità urbana e anche il lavoro di una categoria importante in una città turistica", così l’assessore alla mobilità Enrico Tucci, insieme al comandante della Municipale Alfredo Zanchi, annuncia l’ordinanza sperimentale - che partirà da domenica 15 settembre e sarà in vigore fino al 31 dicembre - che prevede 19 nuovi stalli per la sosta di Ncc e taxi.

Se i taxi hanno già loro spazi di attesa, gli Ncc invece solo ora vedono regolamentato il loro passaggio con fermata nei nuovi spazi individuati, per massimo 60 minuti, durante l’attesa dei clienti che hanno prenotato il servizio e durante la prestazione del servizio stesso. Gli stalli sono stati ricavati da nuovi spazi o utilizzandone alcuni esistenti quali ad esempio quelli di carico e scarico, non diminuendo dunque posti auto liberi per residenti e non; la segnaletica indicherà le nuove aree riservate. "Questa iniziativa – prosegue l’assessore Tucci – rientra in un più ampio progetto di razionalizzazione del traffico e della sosta nel centro storico. Vogliamo rendere la città più accessibile e ordinata, valorizzando al contempo i servizi di mobilità sostenibile. È necessario combattere alcuni abusi nella circolazione degli Ncc, che devono da una parte attenersi alle regole e dall’altra avere spazi specifici dove sostare, in modo da non inficiare la mobilità cittadina".

"La sperimentazione – aggiunge Zanchi – ci consentirà di monitorare l’impatto di queste nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi, prima dell’adozione definitiva. L’obiettivo è garantire un equilibrio tra le esigenze di mobilità e il decoro urbano". I diciannove spazi sono distribuiti in varie zone della città, per consentire agli utenti dei taxi di avere nuovi punti di riferimento per il servizio e di razionalizzare la sosta degli Ncc con nuovi punti di attracco: in viale Vittorio Veneto, nell’area interna del parcheggio ex Campino di San Prospero, con tre stalli di stazionamento; in viale XXV aprile, nell’area esterna al parcheggio Fortezza, prospiciente gli archetti a chiusura del parcheggio, due stalli; in via Esterna Fontebranda, lungo il margine destro della carreggiata, due stalli; in via di Fontanella, lungo il margine destro, uno stallo; in piazza Amendola, tra i civici 13 e 16, due stalli di stazionamento taxi già presenti; in via Roma, nello slargo ex Op tre stalli; in piazza Matteotti, tra i civici 34 e 35, due stalli; in via di Porta Giustizia, vicino agli ex lavatoi, due stalli; in piazza Madre Teresa di Calcutta, nell’area esterna ai paletti modello Siena due stalli di stazionamento.

