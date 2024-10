Nuove cure contro i tumori. Il professor Maio riunisce i big della ricerca

Le nuove frontiere della ricerca nella lotta ai tumori, ma anche il fronte comune tra immunoterapia, chemioterapia, terapia a bersaglio molecolare, epigenetica, le prospettive future anche in merito all’innovativa prospettiva dei vaccini personalizzati ad mRna, l’applicazione della tecnologia e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro dell’ottava edizione del ’Think Tank, A Vision of I-O: call for actions’, evento organizzato dalla Fondazione Nibit e dal Cio, Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dal professor Michele Maio (nella foto), in collaborazione con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunoterapy Council. L’appuntamento si è svolto da giovedì a ieri all’Hotel Garden, confermando, anche nel 2024, il ruolo di Siena come capitale mondiale dell’immuno-oncologia.

"Per tutti noi si tratta di un’importante opportunità di scambio professionale e di confronto scientifico – ha spiegato il professor Maio, professore ordinario di Oncologia Medica all’Università di Siena e direttore del Dipartimento Oncologico e dell’Immunoterapia Oncologica dell’Aou Senese –. La formula che ormai ci accompagna da anni favorisce il coinvolgimento e le discussioni tra i partecipanti, con l’obiettivo di condividere la visione su temi specifici fondamentali per il trattamento del cancro negli anni a venire, implementando nuove collaborazioni e presentando progetti e idee di ricerca che alimentino il nostro ’White paper’ – ha concluso il professor Maio –: cioè un documento che illustri nel dettaglio le prospettive cliniche future condivise del trattamento del cancro".

Ancora una volta dunque, i big della ricerca anticancro si sono dati appuntamento a Siena, rispondendo all’invito del professor Maio, che si conferma all’avanguardia nella lotta contro il cancro con la sua attività di ricerca.