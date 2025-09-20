Nuova veste per la multisala: "Investimento da 300mila euro. Siamo un cinema per tutti"

Nuove sale, nuovi schermi e un nuovo spazio in cui attendere l’inizio dello spettacolo o intrattenersi dopo a bere qualcosa, magari per commentare qualche scena. Il fatto è che oggi non basta più il film a sconfiggere le comodità dello streaming e portare spettatori al cinema. Con buona pace dei nostalgici della vecchia sala di una volta, quella con le sedie di legno e l’alone di muffa sullo schermo, la verità è che oggi la semplice ‘visione’ deve diventare ‘esperienza’. E se poi gli schermi sono di quelli belli grandi, le poltroncine hanno poco da invidiare a quelle del salotto e l’impianto audio riesce a farti distinguere ogni dettaglio sonoro, allora anche il film, alla fine, magari ci guadagna.

Così, dopo la chiusura di agosto per la ristrutturazione, torna il multisala di Sinalunga, che adesso fa parte della catena Notorious. E con il Cinema in Festa che da domani fino a giovedì prossimo offre l’opportunità di entrare a 3,50 euro, ecco servita l’occasione per andare a provare le nuove sale. "Nel mese di agosto – racconta l’amministratore delegato di Notorious, Andrea Stratta – abbiamo chiuso per una ristrutturazione dell’atrio. Alle sale avevamo già pensato, con nuovi pavimenti, nuovi schermi, nuove poltrone. Ora anche la parte centrale della multisala è tutta nuova. Dove c’era il bancone bar adesso abbiamo allestito una zona relax per l’attesa dell’inizio del film. Un investimento di circa 300mila euro".

Dopo il riallestimento, il multisala ha riaperto i battenti, nelle scorse settimane, e il pubblico ha premiato il lavoro. "Il numero di spettatori è già aumentato – commenta ancora l’ad – perché siamo il cinema di un territorio molto ampio, che prende Siena e la Valdichiana. È facile da raggiungere in auto e offriamo tutto, dal comodo parcheggio a un’ampia offerta di food. L’ideale per le famiglie". Un bacino esteso, non certo un pubblico di riferimento delineato, ma legato alla programmazione che guarda un po’ in tutte le direzioni.

"Vogliamo essere un cinema per tutti – afferma Stratta – e il fatto di avere nove sale ci consente di esserlo, diversificando l’offerta sulla base delle uscite del momento". E poi c’è la possibilità, per i più piccoli, di organizzare feste di compleanno, con film e popcorn. "Per portare la gente al cinema – conclude l’amministratore delegato – dobbiamo essere in grado di offrire un’esperienza. Non solo il film. Uno schermo grande, un audio di alto livello. E tutto quello che sta intorno alla visione. Un luogo dove passare insieme una serata di qualità".