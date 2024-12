Nuova lottizzazione, dibattito in Comune

L’ultimo consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga ha approvato un intervento di completamento di una lottizzazione in parte già realizzata e prevista nel 2014. Siamo in via del Bosco, a San Giovanni a Cerreto, che si configura come una moderna (e ad oggi assai discreta) zona residenziale a mo’ di espansione della stessa Siena. In realtà, questo completamento riguarda un paio di abitazioni. Il piano, secondo la delibera portata in aula, ha passato in questo decennio tutti i vagli necessari. Chiaramente, siamo alla base sud delle celebri colline del Chianti e dunque si tratta sempre di una situazione con riflettori accesi. Fratelli d’Italia-Alleanza per Castelnuovo ha preso nette distanze da questa decisione alla quale il gruppo si era già opposto. Si riparte dal decennio scorso e la critica è verso il ’consumo’ di territorio ed aree a verde nel contesto chiantigiano: "Eravamo contrari allora e lo siamo oggi – si afferma nella nota –. Basta cementificazione in un bosco, il territorio di alto pregio paesaggistico deve essere tutelato".

Il gruppo afferma poi che la giunta ancora "non ha varato da sette mesi la necessaria commissione di controllo in cui dovrebbero passare casi incredibili come questo. Siamo stati come sempre l’unica opposizione a votare contro a questo atto amministrativo in consiglio. E non ci fermeremo". La giunta stessa non ha replicato alla nota, mettendo però avanti i contenuti tecnici della delibera (ha fatto sapere di 300 metri quadri di nuova lottizzazione e non 900 come accusa il gruppo).

A.C.