Nuova frana in strada delle Grotte. Strada di Pescaia, chiusa una corsia

Ancora una frana in via delle Grotte, versante strada di Pescaia, nello stesso punto che fu interessato da un analogo evento il 5 gennaio 2021. Subito intervenuti i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza, e la Polizia municipale, che ha chiuso per motivi precauzionali la corsia destra nella carreggiata a salire, limitando per ora l’intervento a quel tratto di strada.

Sul posto anche i tecnici comunali, guidati dal dirigente Paolo Ceccotti, che hanno controllato la situazione. In pratica il distacco si è verificato nella parte già coperta dalle reti di protezione. Reti che ’hanno fatto il loro lavoro’, cioè hanno contenuto la terra, ma che devono ora essere ripristinate. Da verificare anche se uno dei tiranti ha subìto un danno più importante.

L’area è di proprietà del Demanio, cui competeranno i controlli dettagliati e l’intervento. Tre anni fa si rese necessaria una chiusura di tutta la carreggiata a salire, con una deviazione significativa fino all’altezza del parco del Tiro a segno.

L’area al di sotto di San Prospero non è nuova a eventi del genere. Oltre a quello nello stesso punto, si ricorderà in tempi recenti quello a fine 2020, quando cinque famiglie furono evacuate per la frana che si riversò in via Esteena Fontebranda.

Una zona particolarmente delicata, per cui sono necessari un monitoraggio costante e un’adeguata manutenzione delle zone verdi, per limitare i pericoli che si possano verificare nuove situazioni di dissesto delle pareti.

Intanto la situazione attuale da domani verrà analizzata a fondo, per capire la tipologia di intervento che sarà necessario mettere in piedi. Sul fronte viabilità i disagi, se non ci saranno ulteriori provvedimenti, saranno tutto sommato contenuti, anche se a breve saranno molti i pullman turistici che torneranno a transitare nell’area e quindi aumenterà la pressione sull’area.

O.P.