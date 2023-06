Nuova bomba d’acqua Cede l’argine del canale L’acqua arriva alle stalle

Ancora una bomba d’acqua, questa volta ha colpito la Valdichiana. Fra Sinalunga e Torrita, ma anche nella zona di Petroio. Una pioggia torrenziale a cui è seguita l’esondazione di due torrenti per cui sono stati impegnati protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Montalcino sono stati indirizzati a Petroio per l’allagamento di alcuni garage e locali. Altri nella zona di Trequanda ma poi quando sono giunti sul posto l’acqua aveva già cominciato fortunatamente a defluire. Proprio come accaduto a Badesse, nel comune di Monteriggioni, sebbene qui il problema sia stato maggiore. La situazione certo più delicata, a seguito della bomba d’acqua, si è verificata nel sottopassaggio che si trova sulla strada che unisce Sinalunga a Torrita, all’altezza dell’Amorosa, la Sp326. Qui, come mostrano le foto che pubblichiamo, si era accumulato anche un po’ di fango arrivato dai campi insieme all’acqua di un canale che non ha retto all’urto del nubifragio. La circolazione è stata interrotta, da un lato c’era la Municipale di Sinalunga, dall’altro pensavano i carabinieri ad impedire il transito deviandolo. Il canale ha poi strappato l’argine all’altezza della Fratta invadendo i campi e allagando, seppure marginalmente, anche le stalle dell’omonima tenuta dove viene allevata la chianina. Disagi importanti per gli automobilisti anche sulla ’Corta’ che da Torrita sale verso Montepulciano.

Laura Valdesi