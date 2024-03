Nuova area per i camper. L’inaugurazione a Gaiole

Una struttura per incrementare il turismo e supportare le attività commerciali e la ristorazione. E’ tutto questo, l’area per la sosta temporanea di camper e caravan che verrà inaugurata sabato alle 11 a Gaiole in Chianti, in via De Gasperi. Sarà intitolata a Luca Andrea Mugnaini, operaio del Comune chiantigiano scomparso prematuramente che ha lasciato un dolce ricordo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Al ‘battesimo’ dell’area di sosta interverranno il sindaco Michele Pescini e la banda cittadina ’Fortunato Vannetti’. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato, per non guastare la festa per la conclusione di un’opera attesa da tempo. L’inaugurazione dell’area camper, costata circa 150mila euro, di cui 40mila mila messi a disposizione dalla Regione con un finanziamento che ha beneficiato venti comuni toscani, è infatti un evento positivo per il territorio, che potrà ora contare su uno spazio attrezzato riservato al popolo dei camperisti, assai numeroso e molto attratto dal Chianti, zona a forte vocazione turistica che non poteva più fare a meno di una struttura di questo genere.