Numero verde per le persone fragili Nuovo servizio al Pronto soccorso

Le persone fragili della Valdelsa possono contare su un alleato in più. È stato infatti consegnato al personale del Pronto soccorso di Campostaggia il numero verde del Seus, Servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali. Un contatto utilizzabile solo da determinati soggetti: servizi sociali, amministrazioni comunali, forze dell’ordine e dallo stesso pronto soccorso in caso di situazioni che richiedano un intervento immediato per emergenze di tipo personale o familiare.

Circostanze della vita quotidiana che possono insorgere di colpo e alle quali occorre rispondere trovando soluzioni in una situazione spesso molti difficile sul piano emotivo. Fondamentale quindi, con l’insorgere di casi tanto delicati, l’apporto di un servizio professionale capace di intervenire 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno in maniera immediata, qualificata. E così Campostaggia, primo ospedale dell’Azienda Usl Toscana sud est, fornisce tale possibilità con il Seus, organizzato attraverso la Centrale operativa e le Unità territoriali che intervengono nel momento in cui l’emergenza si verifica. Un servizio di secondo livello, universalistico, a titolarità pubblica, che diviene quindi parte integrante nel sistema di offerta pubblica nel settore del Sociale.

L’incontro per la consegna del numero verde Seus ha rappresentato un momento di condivisione nel quadro di una presa in carico rapida, efficace nei confronti di quanti dovessero trovarsi di fronte a questioni complesse nel campo dell’emergenza sociale. All’incontro hanno partecipato la dottoressa Cristina Corezzi di Regione Toscana, la direttrice del presidio ospedaliero valdelsano Lucia Grazia Campanile, il direttore del Pronto soccorso di Campostaggia, Angelo Messano. Presenti, inoltre, la dottoressa Elisa Fattori della DirezioneDipartimento dei Servizi Sociali, il coordinatore tecnico operativo della Centrale Operativa e delle Unità Territoriali Arianna Giannelli, la responsabile della Unità funzionale Assistenza sociale Beatrice Angeli, i membri dell’infrastruttura zonale dell’emergenza urgenza sociale e il personale sanitario del pronto soccorso di Campostaggia e dell’Acot, Agenzia di continuità ospedale-territorio. Per la Società della Salute Alta Val d’Elsa, hanno partecipato gli assessori Enrica Borgianni, Comune di Poggibonsi, e Daniela Morbis, Comune di San Gimignano.

