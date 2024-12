Novità all’Università per gli Stranieri. Apre la caffetteria per gli studenti

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana amplia l’offerta alimentare a favore degli studenti che frequentano l’Università per Stranieri di Siena con l’apertura di un nuovo bar caffetteria la cui gestione è stata affidata alla Vivenda Spa all’interno dei locali dell’ateneo in piazza Carlo Rosselli.

Da domani sarà attivo il nuovo punto ristorazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e rappresenterà una novità assoluta per l’Università per Stranieri che fino a oggi non disponeva di un simile servizio. Se al mattino gli studenti potranno fare colazione, dolce o salata, dall’ora di pranzo in poi troveranno ad aspettarli pokè, insalatone, primi e secondi piatti, contorni. Con una grandissima novità: tramite la piattaforma “ricarichiamoci” del Dsu Toscana (https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it) potranno prenotare i pasti “take-away” che verranno consegnati allo stesso bar-caffetteria dalla Vivenda Spa in modalità delivery sia per il pranzo che per la cena. L’offerta gastronomica è pensata dalla società del Gruppo La Cascina Cooperativa.