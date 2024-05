Non solo Palio. La lezione di Beniamino

Non solo Palio, a Siena c’è altro. Esiste, e sta prendendo forza, l’allevamento dei cavalli. Non più nati solo in Sardegna e poi preparati nelle nostre scuderie, ma ’made in Siena’. Coltivando il sogno di un parco equino creato in loco e seguito nel suo sviluppo, capace di dare opportunità di lavoro. L’Atzeni Team, antesignano dell’allevamento grazie anche alla forte convinzione in tal senso di Filippo Geraci, ne è la prova. La vittoria di Beniamino, ieri a Capannelle a Roma, del Gran Premio nazionale anglo arabo che tornava dopo tanti anni, è cartina tornasole. Anche perché ha trionfato davanti ad altri due cavalli di scuderia, Zeta Penny e Cuore impavido. "La cosa speciale è che sono tutti e tre figli di Murra di Gallura – racconta infatti Geraci allo speaker di Capannelle che la definisce fattrice d’oro –. E continua a sfornare vincenti".