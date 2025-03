"Non mollo ma vorrei risvegliarmi nel 2026"

"Un punto importante per Siena, da valorizzare, Pian delle Fornaci. Bisogna portarlo avanti. Va bene così", dice Federico Guglielmi dopo aver presentato alla visita Ares Elce, Compilation e Duce. Alle 8.30 già toglie gli ormeggi (proprio il caso di dirlo vista la pioggia) per tornare in scuderia. "Molto contento per i cavalli, poi è chiaro che sono animali e la giornata storta ce l’hanno loro come può capitare anche a noi", spiega.

Il tasto dolente è la squalifica per l’intero 2025. "Come ho detto un po’ alle persone più vicine, quest’anno se mi potessi addormentare e svegliare nel 2026 sarebbe la cosa più giusta. Non è così, cercherò di prendere tutto il positivo che c’è in questa stagione, non sarà facile trovarlo ma ce la metterò tutta. Non è il momento per mollare – rilancia – ci sono stati periodi molto più bui dove le dirigenze si vedevano meno e si stava a piedi senza squalifica. Era peggio. Ora c’è una squalifica perché ho fatto qualcosa che mi era stato chiesto, fa parte del percorso di un fantino da Palio e va bene così".