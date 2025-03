Nomine Fondazione Mps. L’ultima parola al sindaco

Valzer di nomi a poche ore dalla scadenza dei termini per presentare (o confermare) le candidature alla Deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi. Pare che siano pervenuti tre o quattro nuovi curriculum e che alcuni di coloro che avevano presentato domanda in origine, abbiano deciso di non confermarla. A ogni modo, il dossier non è ancora sul tavolo del sindaco Nicoletta Fabio che ieri, impegnata in un fitto calendario di eventi, non ha avuto il tempo materiale di affrontare il delicato tema. In compenso sono al lavoro gli uffici comunali, che hanno prima raccolto tutte le candidature (alcune sono state consegnate a mano, altre sono arrivate per posta, altre ancora sono pervenute per via telematica) e poi proceduto a esaminarle una a una, per escludere quelle con elementi di incompatibilità. L’obiettivo è arrivare a una lista definitiva da consegnare sul tavolo del sindaco probabilmente nella giornata di lunedì.

Il tutto, mentre in città circolano i nomi più disparati. La situazione è infatti alquanto ingarbugliata, perché il bando prevede due uomini e due donne nelle quattro nomine complessive in capo all’amministrazione comunale. Ferma restando la necessità di dare rappresentatività alle forze della coalizione di centrodestra che amministrano Siena.

La Lega non pare interessata alla partita, quindi restano in pista Fratelli d’Italia, la lista del sindaco Nicoletta Fabio e Forza Italia, dove la decisione finale sul nominativo da sostenere potrebbe essere influenzata dalle fibrillazioni interne al partito.

Una cosa pare certa: lo spirito con cui il sindaco intende affrontare il dossier sarebbe quello didare in qualche modo la priorità a chi ha presentato la candidatura da subito, riconfermandola una volta riaperto il bando. Altro fatto molto probabile, l’ufficializzazione delle nomine del Comune nella giornata di lunedì, o al massimo di martedì. Decisione questa, della quale sono stati messi immediatamente al corrente i vertici della Fondazione Monte dei Paschi.