Nomine a Estra Siena cerca ancora il rinvio

La stagione delle nomine inizia oggi con una partita nella quale Siena rischia di non toccare palla. Per il centrodestra, nello scenario di Estra, valeva la pena accettare l’accordo con Prato e Arezzo (comunque da formalizzare), per il centrosinistra no, soprattutto per le implicazioni dell’opzione favorevole alla multiutility. Vedremo se passerà la richiesta di rinvio, difficile. A breve toccherà poi al rinnovo dei vertici di Intesa e anche alla nomina da parte della deputazione generale della Fondazione Mps del nuovo membro della deputazione amministratrice, al posto di Alessandro Manganelli passato a Palazzo Pubblico. Tecnicamente è così, politicamente Fratelli d’Italia punta a rimpiazzare Manganelli con il ritorno di Franco Vaselli a Palazzo Sansedoni.

Orlando Pacchiani