"Noi vincitori del concorso Estar siamo a casa"

"Tanti i senesi che hanno vinto il concorso Estar per Operatore Socio Sanitario nel 2021, ma nessuno li ha mai chiamati perché mancherebbero i fondi per le assunzioni. Il 21 aprile 2024 però la graduatoria scadrà e gli sforzi di tanti professionisti del settore (2600 selezionati su 9000 partecipanti) che hanno sostenuto prove d’esame rischiano di essere vanificati". E’ la denuncia di una rappresentanza degli Oss senesi e toscani, che mercoledì hanno incontrato il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli (foto), intervenuto grazie alla mediazione del presidente di ’Noi Siena’, David Chiti.

Scaramelli ha ascoltato attentamente le ragioni degli operatori e si è impegnato a predisporre un atto in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di prorogare la scadenza della graduatoria. L’8 marzo i vincitori del concorso avevano protestato davanti al Palazzo della Regione, quindi hanno iniziato a contattare politici e amministratori per rendere nota la situazione che stanno vivendo, senza ottenere risposta. "Manca il personale – denuncia Fatiha Atay, rappresentante delle Oss per l’Azienda Usl Sud Est – ma noi che abbiamo vinto il concorso pubblico nel 2021 siamo stati dimenticati. In ospedale ci sono lavoratori costretti a lavorare il doppio: la proporzione è di un operatore per 46 pazienti. Inoltre ci vediamo passare avanti personale preso da cooperative o tramite agenzie interinali. Per questo abbiamo deciso di agire a livello politico".