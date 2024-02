Niente tv, internet e telefoni muti. E’ protesta nel quartiere Castello: "Isolati da giorni, nessuno fa nulla"

Colle in tv, ma Colle senza tv. Nella zona di Castello si sta verificando la totale assenza di segnale televisivo e ad aggiungersi a questa mancanza anche quella di internet e di rete telefonica. "Internet e i telefoni non funzionano. Aiutateci, sembra di essere ritornati ai tempi in cui il Castello era appeno stato eletto a sede vescovile". E’ questo l’appello rivolto da alcuni colligiani. Una richiesta che è poi diventata protesta, dato il passare dei giorni senza alcuna soluzione. È arrivata quindi da parte di numerosi cittadini la segnalazione direttamente al nostro quotidiano dell’impossibilità da svariati giorni di poter vedere la maggior parte dei principali canali televisivi, ma anche di poter utilizzare la rete telefonica e di internet.

"Abbiamo problemi con la rete televisiva da molti giorni, così ci siamo mobilitati facendo più volte delle segnalazioni, ma ancora la problematica non è stata risolta – affermano i colligiani interessati dal mancato funzionamento delle reti –. Per alcuni dei residenti di Castello il problema è anche per la linea telefonica e sono molti gli anziani che abitano in questa zona della città, quindi, questa vicenda non è da sottovalutare". Il fatto ha assunto particolare curiosità e la satira si è sbizzarrita, dato che nelle ultime settimane la nostra città è stata protagonista di numerosi servizi televisivi, l’ultimo è stato sul rinnovato Museo del Cristallo. Alcuni castellani ironizzano sul fatto che se in televisione c’è Colle, proprio alcuni colligiani non possono vedere le trasmissioni che parlano della loro città. "Abbiamo iniziato ad avere questi problemi – continuano gli abitanti – dal momento in cui sono state installate delle ulteriori antenne sulla torre campanaria. Non vogliamo obbligatoriamente dire che la causa della mancanza di segnale televisivo e del telefono sarebbe da ascrivere a queste nuove antenne, però, abbiamo tutti notato che c’è stata una certa relazione".

Sono in corso approfondimenti da parte dei gestori, che sono dei più svariati. Dovrebbero esserci degli aggiornamenti anche nel corso di questa settimana, ma ad oggi la rete sia televisiva che telefonica rimane assente in particolar modo nella zona nei pressi di Piazza Duomo.

Lodovico Andreucci