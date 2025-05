"Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori"

"Non c’è stata alcuna rissa all’interno del Luna Park in Fortezza. Al massimo qualche spintone fra ragazzini, avranno avuto 15 anni", mette le mani avanti Mauro Moruzzi che è il responsabile. Dopo che si era sparsa la voce di una possibile tensione creata dai maranza (già avvistati peraltro a San Domenico nel pomeriggio di sabato e controllati dalla polizia) proprio nell’area del Luna Park, che resterà in Fortezza fino al 2 giugno. Una cosa è certa, c’era tantissima gente alle giostre. Anche famiglie, naturalmente giovanissimi. "Si è trattato di una banale discussione fra ragazzini, verbale. Poi come spesso succede arriva l’amico dell’uno e dell’altro. Ma non ci sono state botte anche perché ci siamo dotati un apposito servizio di vigilanza privata. Sabato sera c’erano quattro persone", spiega Moruzzi. "Sono intervenuti tempestivamente, allontanando i giovani che facevano confusione all’esterno del Luna park, senza consentire loro di rientrare. Non so se poi la discussione è proseguita fuori dall’area giostre ma, per quanto ci riguarda, l’attività è proseguita regolarmente fino alle 2. Il fatto si è verificato invece pochi minuti dopo mezzanotte", aggiunge il responsabile del Luna Park. Oltretutto ci sono i controlli continui delle forze dell’ordine che ogni paio d’ore fanno un giro dentro la Fortezza. "Chiamare la polizia? Non sarebbe servito, era solo un diverbio", conclude Moruzzi ricordando che i vigilantes sono in servizio ogni giorno dalle 15 a mezzanotte.