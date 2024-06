Nicchio, le mosse di Bruni: "Un fantino determinato e che non si risparmi. Cavalli? Test al canape"

di Laura Valdesi

"Ho visto diversi cavalli impegnati e corretti, a parte qualche caduta che ci può stare, anche andando piano. A volte capita che siano più scorretti proprio quando sono meno impegnati", spiega Marco Bruni, capitano del Nicchio. Che guarda sempre le prove di notte davanti a palazzo pubblico. "Un po’ tutti i dirigenti stanno valutando come vanno i nomi che non hanno ancora mai corso il Palio, sembra che ci siano diverse possibilità. Quattro o cinque inserimenti nuovi? Vediamo. Fino al 29 dopo le batterie è difficile tirare la riga, fermo restando che sono sì cavalli esordienti ma già visti correre da diversi anni", aggiunge Bruni.

C’è chi parla, fra gli altri, di Ares Elce, Benitos, Akida, Criptha...

"Nomi non li faccio, prima voglio avere la lista completa. Posso dire che ho visto diversi cavalli che hanno impressionato. Il tufo ha retto bene per cui sono stati impegnati. Aggiungo che sarà basilare valutare l’atteggiamento al canape, particolare di non poco conto. Il 29 sarà sicuramente un test importante. Soggetti ’difettosi’ alla mossa non piacerebbero, non credo solo a me ma anche agli altri".

Meglio dunque mezzosangue affidabili e gestibili al canape. Non fa nomi di cavalli ma neppure di fantini?

"No, no. Ne vedo tanti allenati e pronti per correre, anche quelli che sono nell’orbita dei nostri interessi. Mi pare che siano tutti preparati".

E Tittia?

"Sarà in palco a vedere i cavalli perché poi dovrà farsi la sua idea. E’ un grande fantino, non lascia niente al caso".

Il Nicchio vuole un fantino determinato e che non si risparmia.

"Ci serve un fantino determinato come noi, che se c’è la situazione e il cavallo adatto faccia di tutto, se non di più, per raggiungere l’obiettivo. Può essere un big oppure un altro".

C’è l’avversaria in Piazza.

"Fa sempre paura".

Voglia potrebbe tornare al canape il 2 luglio.

"Fantino esperto che sono quasi 10 anni che non vediamo. Ha una grande passione, gli mancava questo mondo ed è voluto tornare"

Cosa ha notato nel Drappellone?

"Ciascun capitano ha visto qualcosa, io un Palio molto bello e curato in ogni dettaglio. Speriamo che possa andare nel museo di una Contrada che cura tutti i dettagli senza lasciare niente al caso".