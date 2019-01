Grosseto, 30 gennaio 2019 - Alcune decine di veicoli, automobili e mezzi pesanti, si sono intraversati sulla strada provinciale 223 tra Siena e Grosseto nel territorio al confine tra i comuni di Sovicille e Murlo. Subito si sono create code di automobilisti che al momento sono fermi in entrambe le direzioni.

In Prefettura, presieduto dal viceprefetto aggiunto Francesco Piano, si è riunito nel pomeriggio il Comitato Operativo Viabilità per l’analisi e valutazione della situazione complessiva. Presenti Provincia, polizia stradale, vigili del fuoco e carabinieri. Contatti costanti con Anas. D’intesa con la Prefettura di Siena, il prefetto di Grosseto ha quindi adottato un provvedimento di divieto di circolazione valido per i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, lungo la rete stradale della Ss 223 ricompresa nella provincia di Grosseto dalle 19 fino a cessata esigenza.

Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale e attrezzi per lo stesso scopo e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.

La Protezione civile regionale ha attivato dieci squadre della Colonna mobile con dei moduli di assistenza su carrello per fornire generi di prima necessità, coperte, cibo, bevande calde.

La sala operativa unificata permanente della Regione Toscana sta coordinando gli interventi del volontariato in collaborazione con il Comitato operativo viabilità della Provincia di Siena, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, in costante raccordo la Prefettura.

La Provincia ha inviato quattro squadre di volontariato con una dozzina di persone per fare assistenza agli automobilisti fermi al freddo.

Tutte le squadre al momento sono impegnate nel soccorrere le persone e nella più rapida rimozione dei veicoli che bloccano la circolazione.

AGGIORNAMENTO DELLE 21 - È in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena- Grosseto dove a causa delle neve e dell'intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione è in via di miglioramento nel tratto a nord, con la riapertura di una corsia di marcia che sta consentendo di far via via defluire le auto. Più problemi nel tratto a sud dove i mezzi, causa la strada non ancora libera, vengono fatti uscire a retromarcia. Riguardo ai pullman, secondo quanto spiegato dalla società di trasporti pubblici Tiemme cinque, per circa un centinaio di persone a bordo, quelli rimasti inizialmente fermi lungo la statale: due risultano al momento essere già rientrati su Siena mentre se ne attende in terzo. Altri due risultano essere arrivati a Grosseto. Per i passeggeri che causa neve non sono potuti rientrare a casa la protezione civile sta cercando un posto dove alloggiarli per la notte.